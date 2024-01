Startup | da gestione resi a web scraping | 7 protagoniste a Expo Riva Schuh & Gardabags

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. (Labitalia) - Anche per il 2024 le start up selezionate da Retail Hub sarannodell'innovazione durante l'edizione invernale di, la più importante fiera internazionale dedicata alle produzioni di volume di calzature, borse e accessori moda, che si svolgerà nel quartiere fieristico didel Garda dal 13 al 16 gennaio.del Garda Fierecongressi, organizzatore della manifestazione, in collaborazione con Retail Hub, ha dato vita all'Innovation Village Retail, un progetto dedicato allee all'innovazione. Retail Hub, start up verticale sul mondo retail che scova le più innovative start up del panorama mondiale, è pronta anche per questa edizione a presentare le realtà ...