Sportello ZES Unica per le attività produttive del Sud | quali vantaggi?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dal 1° gennaio 2024, ha preso forma la Zona Economica Speciale (ZES), coinvolgendo le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questa zona delimitata dello Stato mira a offrire condizioni speciali per gli investimenti e lo sviluppo imprenditoriale, tanto è che il decreto n. 124/2003 ha delineato quest’area come uno spazio privilegiato per aziende esistenti e nuove, proponendo incentivi significativi perdi sviluppo e innovazione. Ma di che si tratta? Cos’è una ZES e a cosa serve Facciamo insieme un passo indietro. Che cosa è una ZES e a cosa serve? Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree designate all’interno di uno Stato che offrono condizioni speciali e incentivi per promuovere gli investimenti, lo sviluppo imprenditoriale e l’innovazione. Questi spazi hanno diversi obiettivi e ...

...aziende già presenti che hanno colto i tempi rapidi delle autorizzazioni rilasciate dal Commissario e i vantaggi fiscali previsti nelle aree. In poco più di un anno sono pervenute allo...Trasferire loda Napoli o dalla Sicilia a Roma, non produrrà effetti positivi per le imprese che, invece, hanno dimostrato di credere in questo meccanismo di semplificazione burocratica ...Zone Economiche Speciali strategiche per affrontare barriere politico-economiche Roma. Le Zone Economiche Speciali, che già favorivano il libero scambio di merci tra nazioni differenti – come il Merca ...Le auto del futuro nasceranno nel teramano. È quanto promette AEHRA, la startup che aprirà uno stabilimento a Mosciano ...