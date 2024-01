Sport mamma e bambino | allenarsi insieme è più bello… Ma con alcuni accorgimenti

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Praticare con costanza un’attivitàiva quando si hanno bambini piccoli non è molto facile, soprattutto se si sceglie di non frequentare una palestra ma dia casa. I bambini tendono a gironzolare intorno “disturbando” l’allenamento, oppure richiedono attenzioni, soprattutto se si stanno annoiando. Come fare, quindi, per ritagliarsi del tempo per se stesse e per il proprio benessere fisico? L’idea può essere quella di coinvolgere i bimbi nell’attività fisica, invitandoli a imitare ciò che lasta facendo. Lo, come è ormai noto, fa bene a tutti, grandi e piccini, e farlo in compagnia può essere un incentivo in più per sentire meno la fatica e divertirsi. I benefici delloFare attività fisica ...