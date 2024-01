Sport in tv oggi lunedì 8 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Quest’, incomincia una nuova interessante settimana dicon diversidi primo piano che riguardano anche i colori azzurri. Il piatto forte di giornata è rappresentato indubbiamente dal big match tra il Settebello e l’Ungheria, con in palio il primo posto nel girone B ai Campionati Europei di pallanuoto in Croazia. In evidenza anche il tennis, con la giornata inaugurale dei tabelloni di qualificazione (singolare maschile e femminile) per gli Australian Open 2024. A partire dalla nostra mezzanotte scenderanno in campo ben 11 italiani per inseguire il sogno del main draw a Melbourne. Impegnate nel frattempo al debutto anche Jasmine Paolini ad Adelaide e Lucia Bronzetti a Hobart in preparazione verso il Major aussie. Da segnalare inoltre la terza tappa della Dakar in Arabia ...

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi , 7 gennaio: per la prima domenica dell’anno solare 2024 sono in programma la United ... (oasport)

