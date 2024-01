Splendida cornice Parte la governance del Piano Mattei | senza progetti e senza tempi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nessuno è in grado di dire cosa voglia fare Meloni in Africa. Intanto iltorna in Parlamento per il via libera alla cabina di regia di Palazzo Chigi e alla struttura di missione, ma già spunta una anomalia

Nelladel PalaSermig, la squadra del duo Ternavasio - Pagliero affronta senza timore i più titolati avversari, trovando anche alcune occasioni ad inizio match: sono però gli aostani ...Nelladella Chiesa Madre di Carovigno, durante il concerto, hanno riecheggiato melodie e armonie tra le più belle nel repertorio classico settecentesco, magistralmente eseguite. La ...Nessuno è in grado di dire cosa voglia fare Meloni in Africa. Intanto il Piano torna in Parlamento per il via libera alla cabina di regia di Palazzo Chigi e ...Questa la sequenza dei set di un match combattuto: 23-25, 20-25, 20-25 Un match combattuto nonostante il risultato netto a favore degli ospiti trentini (23-25, 20-25, 20-25) quello andato in scena ier ...