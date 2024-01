Spazio | arriva la prima multa in orbita | è successo a EchoStar 7

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, (Adnkronos) - Anche nellono le prime multe. "È quanto-7, satellite di Dish Network, la più grande azienda statunitense nel settore della tv satellitare e della pay tv" che "lanciato nel 2002, si è fermato a poco più di metà strada" dalla suaa quella 'cimitero' dove avrebbe dovuto essere spostato a fine carriera, perché "senza più carburante" ma "visto che la società aveva concordato di terminare le operazioni del satellite nel maggio 2022 per poi spostarlo, la Fcc ha preso atto della violazione del Communications Act e hato Dish per 150mila dollari". A riferirlo è stata l'astrofisica italiana Patrizia Caraveo in un intervento su Forbes Italia. Caraveo ha spiegato come nell'geostazionaria, "cosiddetta ‘Geo', ...