Sottoscritto protocollo tra Fir Umbria e Progetto Matrix

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Promuovere e realizzare attività di informazione e sensibilizzazione sull’utilizzo della disciplina sportiva del rugby tra i giovani come mezzo di superamento delle divisioni di genere e sociali; organizzare corsi di formazione per operatori scolastici; collaborare alla realizzazione di un processo di medio e lungo periodo, finalizzato a favorire interventi concreti sul tema della prevenzione al cyberbullismo e bullismo, violenza di genere e di qualsiasi tipo, violenza domestica. Sono queste alcune delle finalità previste dalnei giorni scorsi da Egiziano Polenzani, presidente della Fir, e Maurizio Petroni, presidente di, associazione nata dalla collaborazione tra il Sindacato di Polizia Coisp e la Pro Loco San Sisto Perugia per formare e promuovere vari ...