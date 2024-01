Sostiene Camurri! Un’intifada culturale a difesa di “Alla scoperta del ramo d’oro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Edoardo Camurri mi ha intervistato due o tre volte. Ma io ho visto sempre i suoi programmi. Non scrivo mai ai giornalisti, ho perso l’antico vizio. Solo a tre o quattro, che per qualche ragione sento in relazione più degli altri. Scrivo loro dunque solo per ragioni autentiche, non per altro. Una è nota giornalista di La7, a cui mando i miei commenti da comunicatore; un altro è un direttore di news tv, per segnalargli cose che potevano essergli utili; poi capita di scrivere a Peter Gomez, ma qui si capisce più facilmente il perché. A Edoardo Camurri invece ho sempre mandato messaggi, periodicamente, per complimentarmi con lui, per il solo gusto sincero di dirgli “bravo”. Era rimasto tra gli ultimi a fare cultura “alta”. Cioè invitava in studio, su Rai Storia, studiosi, ricercatori, intellettuali, senza gravarli dei due mali giornalistici dell’epoca: il poco tempo e la semplificazione. ...