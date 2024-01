Sony Xperia 5 V si aggiorna ad Android 14 | mentre Samsung rilascia nuove patch

L'aggiornamento a Android 14 porta notevoli miglioramenti al5 V, tra cui la funzione 'Notifiche flash', la compatibilità con 'Trova il mio dispositivo' e la funzione 'Nearby Share' per il trasferimento di file.ha ufficialmente avviato la ...... Samsung potrebbe introdurre una funzione di registrazione video in 4K a 120 fps nel Galaxy S24 Ultra, portando il flagship sudcoreano al livello delle action cam e dei top di gamma. ...È stato presentato un nuovo driver Mini LED di Sony, che secondo alcune indiscrezioni sarà utilizzato in un modello di punta del 2024. La tecnologia consente di aumentare il numero di zone di oscurame ...Sony ha annunciato l'inizio del roll-out per l'aggiornamento che porterà il nuovo sistema operativo Android 14 su Xperia 1 V e 10 V.