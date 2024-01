“Sono caduta in basso | ero alla frutta… Viva gli errori commessi” | la confessione inaspettata di Belen Rodriguez su Instagram

Belen Rodriguez , la confessione . Mesi turbolenti per la showgirl e conduttrice, che ha messo un punto al matrimonio con Stefano De Martino, ... (caffeinamagazine)

Belen Rodriguez e quella confessione che (non) ti aspetti. Nei giorni scorsi la showgirl argentina è tornata a parlare del difficile periodo di ... (isaechia)

A Belen Rodriguez tutto si può dire tranne che non sia onesta e diretta e che menta al suo pubblico. La showgirl argentina non ha mai nascosto le ... (biccy)

Susanna Tamaro in sedia a rotelle : “Sono caduta in casa da sonnambula. Ho fatto un piano di scale in volo - potevo morire”

Vaga sonnambula per casa e vola per un piano di scale. Poteva finire molto peggio per Susanna Tamaro. L’autrice di Va dove ti porta il cuore ha ... (ilfattoquotidiano)