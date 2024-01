Sonego-Hanfmann stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lorenzose la vedrà contro Yannicknel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. Subito un test complicato per il torinese, reduce dalla discreta United Cup disputata con la maglia dell’Italia. Lo spilungone tedesco, infatti, è un cliente molto scomodo su questi campi per via del suo servizio e dei suoi colpi di inizio gioco. L’azzurro si è aggiudicato in rimonta l’unico precedente, disputato nel 2021 sulla terra rossa di Cagliari (erano i quarti di finale). Sarà proprio lui a partire favorito secondo le quote dei bookmakers, anche se il teutonico non viene dato assolutamente per spacciato. Pernel mirino c’è il primo ottavo di finale della stagione. Qui eventualmente troverebbe l’americano Sebastian Korda, terza ...

...30 - (WC) Hijikata vs Evans SHOW COURT 1 Ore 01:30 - Cirstea vs (6) Ostapenko a seguire - (WC) Preston vs Garcia Non prima delle 05:00 -vsa seguire - (7) Lehecka vs (Q) Walton a ..., numero 46, affronta martedì al primo turno il tedesco Yannick, numero 51. Matteo Arnaldi, numero 44, inizierà come a Brisbane contro l'ungherese Marton Fucsovics, 59 del ranking. Il ...Entra nel vivo il 2024 del tennis e sale la febbre in vista degli Australian Open che saranno il primo grande appuntamento della stagione: i giocatori continuano la preparazione al Major australiano c ...Al via l'ATP 250 di Adelaide, in Australia, con tre italiani in campo: si tratta di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego ...