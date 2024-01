Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cresce e stacca Pd

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Le intenzioni di voto registrate dalo Swg per il Tg La7d'Italia è l'unico partito di vertice are secondo le intenzioni di voto registrate dalo Swg per il Tg La7. Il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guadagna lo 0,7% e sale al 29,2%. Il vantaggio sul Pd supera i

Sondaggi politici ai minimi termini: tre mesi dopo l'inizio della guerra a Gaza , il 64 per cento degli israeliani sono insoddisfatti per la ... (247.libero)

Anno nuovo ma vecchi vizi per inostrani. Che si guardi alla classe politica di governo o a quella d'opposizione, il quadro ... L'opposizione Con un quadro simile, idovrebbero premiare ...La seconda ragione attiene agli equilibriinterni alla coalizione. Iaccreditano oggi FdI di un 29% circa dei consensi: è l'unico partito della coalizione in crescita rispetto alle ...Fratelli d’Italia cresce dello 0,7% e allo stesso tempo gli avversari principali dell’opposizione perdono terreno ...Balzo di Fratelli d'Italia al 29,2% secondo il sondaggio Swg per il tg de La7. Calano sia Pd sia M5S. Stabile la Lega. In rialzo Forza Italia, Azione e Italia Viva.