Sondaggi elettorali Tecné | in un anno il Pd guadagna il 3 | 6%

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È l’effetto Schlein, che però da marzo è andato scemando Alla fine di une all’inizio di quello successivo è tempo di bilanci. Come è andato il 2023 per i partiti italiani? Non ci sono state elezioni importanti, a differenza che nel 2024, quando voteremo per le europee, l’andamento delle intenzioni di voto dei partiti è dipeso più dalle scelte delle leadership e dall’andamento delle condizioni del Paese. Secondo idic’è stato un fisiologico calo per il centrodestra, che è sceso dell’1,2%, partendo però da livelli altissimi. A fine 2022, infatti, era nel pieno della luna di miele con l’elettorato. Così Fratelli d’Italia ha perso il 2,2%, andando al 28,8%, ma è più alto rispetto al 26% delle politiche di settembre 2022. Scende anche la Lega, dello 0,7%, e con l’8,3% è però più ...

