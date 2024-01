Social | Meritocrazia Italia | “Serve rimozione profili non riferibili a persone reali”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Solleva un polverone il caso di Emily Pellegrini, modella dal profilo Instagram con circa 175 mila follower, corteggiata da calciatori e altre note celebrità, ma in realtà frutto dell’intelligenza artificiale. Spaventa l’approdo dell’evoluzione tecnologica, in grado di simulare la realtà in maniera impeccabile, tanto da rendere impossibile riconoscere ciò che è solo virtuale. Così, mentre il mondo si divide tra chi demonizza l’Ia e chi ne resta affascinato, considerandola una miniera di opportunità, assistiamo inermi a un ennesimo sconvolgimentoe ed economico, questa volta di ipersessualizzate ‘virtual influencer’, il cui status di creature inesistenti passa sotto traccia”. Lo si legge in un comunicato di. “Sconvolge ancora di più il fatto che, svelato l’inganno, il profilo di Emily ...