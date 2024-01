SNAI – Coppa Italia | il derby di Roma accende i quarti di finale Equilibrio totale | Mourinho a 2 | 80 | Sarri e il pareggio a 2 | 85

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) - Nelle altre tre sfide, pronostico sbilanciato a favore di Fiorentina (2,15 sul Bologna), Milan (2,10 sull'Atalanta) e soprattutto Juventus (1,35 sul Frosinone) Milano, 8 gennaio 2024 – Neldella Capitale non ci sono favorite. Sulla lavagnaper la sfida tra Lazio e, il match clou deididiin programma mercoledì alle 18 all'Olimpico, l'. I giallorossi partono con una punta di vantaggio («2» a 2,80), ma subito dietro a 2,85 ci sono sia la vittoria nei 90 minuti regolamentari dei biancocelesti che il, che manderebbe invece le due squadre ai tempi supplementari. I quotisti prevedono una partita con poche reti (Under a 1,65, Over a 2,15), ...

