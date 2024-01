Smalti peel off | la svolta beauty che stavamo aspettando

Leggi su dilei

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Quando si parla di tendenze, quelle che riguardano il mondo della bellezza sono senza dubbio tra le più seguite e attese. Soprattutto quando sono anche comode, pratiche da replicare e, cosa non da poco, che vi garantiscono un risultato impeccabile con il minimo sforzo. Esattamente come accade per glioff, una vera rivoluzione in fatto di manicure e che vale davvero la pena di fare propria, sfoggiandola il prima possibile. Una nail art che punta alla praticità ma senza intaccare il risultato finale e che riduce al massimo i tempi, a volte molto lunghi, necessari per ottenere una manicure a regola d’arte. Ma vediamo meglio di cosa si tratta, cosa sono esattamente glioff, come si usano e, ovviamente, tutte le ragioni per cui dovreste provarli subito. Cosa sono gli...