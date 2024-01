Slovenia | tre turisti e due guide intrappolati da due giorni in una grotta allagata

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Cinque persone sono intrappolate da sabato 6 gennaio nelladi Monte Croce (Križna Jama), in, a causa di un allagamento. Si tratta di una famiglia di tre persone e di due speleologi che li stavano guidando in visita nella, destinazione di “turismo esperienziale”. Come riporta RaiNews, il gruppo era ormai a 2.400 metri dall’entrata quando il livello dell’acqua si è alzato tanto da rendere impossibile il ritorno lungo il percorso di laghi sotterranei. È stato dato subito l’allarme e il gruppo è stato raggiuto dagli speleo-sub che hanno portato loro supporto e viveri. Secondo la protezione civile locale, che coordina i soccorsi, il livello dell’acqua si è ulteriormente innalzato e non consente di raggiungere l’uscita nemmeno a nuoto. Dunque le duee la famiglia potrebbero dover attendere alcuni ...

Da sabato cinque persone sono intrappolate in una grotta in Slovenia: sono tre adulti sloveni appartenenti a una stessa famiglia e due guide. Le cinque persone stavano facendo una visita nella grotta Krizna Jama, che si trova nella provincia del Carso interno. Il gruppo era a 2.400 metri dall'entrata quando il livello dell'acqua si è alzato tanto da rendere impossibile il ritorno