Slittino | i convocati dell’Italia per Igls | Fischnaller e Vötter-Oberhofer le punte azzurre

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Appuntamento fissato da sabato 13 a domenica 14 gennaio per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 disu pista artificiale, in programma a Innsbruck e valevole anche come Campionato Europeo. Sul budello di, le competizioni del circuito maggiore assegneranno infatti anche le medaglie continentali. Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato complessivamente 17 atleti per il weekend tirolese, considerando anche i protagonisti delle gare juniores. In campo femminile saranno impegnate Nina Zöggeler, Marion, Andrea, Sandra Robatscher, Verena Hofer e Annalena Huber. Per quanto riguarda il settore maschile invece vedremo all’opera Dominik, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Simon Kainzwaldner, Alex Gufler, ...

