Slittino | Coppa del Mondo Innsbruck | 17 azzurri al via | Vötter Oberhofer e Fischnaller puntano in alto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo i podi di Dominike del doppioa Winterberg, ladeldifa tappa a(Austria). Appuntamento in programma tra sabato 13 e domenica 14 gennaio sull’impianto di Igls, dove sono attesi 17(contingente che include anche i protagonisti delle prove juniores). Nello specifico, come si legge nella nota della FISI, l’elenco dei convocati comprende 11 uomini, ovvero Dominik, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Simon Kainzwaldner, Alex Gufler, Ivan Nagler, Ludwig Rieder, Lukas Peccei e Patrick Rastner e sei donne, vale a dire Nina Zöggeler, Marion, Andrea, Sandra Robatscher, Verena Hofer ...

Primo podio stagionale per Dominik Fischnaller nelladel Mondo di. Sul budello di Winterberg, in Germania, l'azzurro chiude al secondo posto la gara di singolo maschile. A trionfare è il padrone di casa tedesco Max Langenhan (1:43.695), ...Gli altri italiani Per Fischnaller, detentore delladel Mondo, si tratta del podio individuale numero 44 nel massimo circuito. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, Leon Felderer ha ...SPORT INVERNALI - La tredicesima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 35 eventi di Coppa del Mondo spalmati su otto discipline: sci alpino, snowb ...Lasciato il budello di Winterberg che nel fine settimana appena concluso ha regalato i podi di Dominik Fischnaller e del doppio Vötter / Oberhofer, la Coppa del Mondo di slittino guarda verso la ...