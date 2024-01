Sicilia | nuovo rinvio seduta Ars | si annuncia maratona notturna per finanziaria

... per mano della mafia, del Presidente della Regione: il dc Piersanti Mattarella. Sappiamo, ... il pregiudicato Vito Bonsignore (due anni per le mazzette sulOspedale di Asti), continua ...... ha accolto a Palazzo Nervi Carlo De Rogatis, ilprefetto di Savona in sostituzione di Enrico Gullotti, entrato a far parte del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione"Benvenuto a Carlo De Rogatis, nuovo prefetto di Savona che ringrazio per essermi venuto a trovare in Comune" dichiara il sindaco di Savona Marco Russo. "Nel nostro primo incontro abbiamo parlato di ...Calici di Vita: a Messina il wine lunch solidale in favore del Cirs Casa Famiglia. Come partecipare all'evento di solidarietà.