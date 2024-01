“Si sono baciati in confessionale” Grande Fratello | gli sguardi tra i due e poi il momento

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024), spunta fuori il video del famoso bacio. In questa edizione del reality si è parlato a lungo dell’assenza di dinamiche e di relazioni d’amore tra i concorrenti. Qualcosa in effetti c’è stato, come la liaison tra Beatrice Luzzi – che dopo la morte del padre è pronta a rientrare in gioco – e Giuseppe Garibaldi. Ma molte storie nonmai decollate veramente. Recentemente, ad esempio, Federico è tornato alla carica confessando il suo interesse ad Anita, ma quest’ultima gli ha spiegato che non è proprio il caso. Anche la storia tra Letizia Petris e Paolo Massella sembra sempre sul punto di sbocciare, ma è come se non riuscisse mai a spiccare veramente il volo. Ad entusiasmare il pubblico allorasoltanto loro due, ex fidanzati a quanto sembra pronti a provarci di nuovo… Leggi anche: “Varrese ...