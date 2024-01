Si lancia nel vuoto con la figlia e il cane Chi è la madre omicida

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si chiama Giulia Lavatura la donna che stamane a Ravenna, si èta dal nono piano di un palazzo di via Dradi insieme alla sua bambina di 6 anni. Nel volo ha trascinato anche il. La piccola e l’animale sono morti sul colpo, la donna è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini. Sul posto due volanti della Polizia e le ambulanze del 118: i rilievi sono a cura dalla Polizia Scientifica. Nel frattempo la donna è stata arrestata e il pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali, dal momento che è morto anche il, trascinato nel volo. Giulia era seguita da una decina di anni da un centro per la salute mentale. Non risultano però denunce e né particolari tensioni che possano giustificare un gesto di tale entità. Ora si attende il referto dell’ospedale ...

