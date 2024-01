Si getta dal balcone con figlia e cane a seguito | ora contro di lei un’accusa gravissima

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È stata arrestata la donna che stamane a Ravenna, si è lanciata dal nono piano di un palazzo di via Dradi insieme alla sua bambina di 6 anni. Nel volo ha trascinato anche il. La piccola e l’animale sono morti sul colpo, la donna è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini. Sul posto due volanti della Polizia e le ambulanze del 118: i rilievi sono a cura dalla Polizia Scientifica. Nel frattempo, il pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali, dal momento che è morto anche il, trascinato nel volo. Giulia, questo il nome della donna, era seguita da una decina di anni da un centro per la salute mentale. Non risultano però denunce e né particolari tensioni che possano giustificare un gesto di tale entità. Ora si attende il referto dell’ospedale sulla donna, con analisi del ...