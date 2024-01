Si è spento il grande campione | addio drammatico

... quella contro una grave malattia e si èall'età di 78 anni. Ad annunciare la scomparsa di ... Der Kaiser ha resoil Bayern Monaco in ambito internazionale, grazie alla conquista di tre ...... per poi cederlo gradualmente anche a fuoco, per molte ore, attraverso una ventilazione ... la stanza in cui installare il camino deve esserealmeno 10 mt quadri. Scegliere la combustione ...Franz Beckenbauer, noto come il Kaiser, è morto a 78 anni. Era malato da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. La triste notizia è stata diffusa dalla famiglia e riportata ..."Ci sono persone che muoiono ma non ci lasciano - scrive appunto Cuomo - Enzo Leone si è addormentato e non si è svegliato più, morendo durante il sonno. Una morte improvvisa ed inattesa, la scomparsa ...