Si butta da una impalcatura con la figlia | “Ti prego non farlo” | morta la piccola

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sida unainsieme allache la implorava di non compiere il gesto: per lanon c’è stato assolutamente nulla da fare Un vero e proprio dramma quello che arriva direttamente dalla città di Ravenna. Un terribile episodio di cronaca che ha visto, come vittima, una bambina di sei anni. Una morte orribile per quest’ultima. Il tutto si è verificato da un piano alto di una palazzina. La madre, una donna di 41 anni, si è gettata insieme alla. Un impatto terrificante che non ha lasciato scampo alladeceduta sul colpo. La donna, invece, è stata portata all’ospedale ‘Bufalini‘ di Cesena. Sida unainsieme alla(Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da alcune fonti e ...

La facciata dell'edificio è cinturata daimpalcatura dei lavori. Il tonfo della caduta è stato udito dal palazzo di fronte. A scoprire i corpi e dare l'allarme, gli operai al lavoro nel cantiere. Tragedia a Ravenna: una donna si è gettata da un palazzo con la figlia di sei anni. Il fatto è avvenuto in via Dradi. Protagonista della terribile notizia una donna di 41 anni che si è gettata da un p