Si butta con la figlia di 6 anni dal nono piano | morta la piccola | “Mamma | ti prego no”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una donna si èta dalinsieme alladi seie al cane. È successo a Ravenna, dove un’ingegnera di 41, Giulia Lavatura, ha tentato il suicidio nella giornata di oggi, 8 gennaio 2024, poco prima dell’alba. Dopo essersi gettata da un’impalcatura dovuta ad alcuni lavori di ristrutturazione del condominio nel quale viveva insieme allae al marito, la donna è però sopravvissuta, contrariamente alla, che ha perso la vita insieme al barboncino che la donna ha portato con sé. “, ti, non farlo”: queste le ultime parole della bambina, di sei, udite da una vicina di casa che ha in seguito tentato di convincere la 41enne a non suicidarsi, ma senza ...

