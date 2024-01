Serie D | il Real Casalnuovo pareggia con il Portici

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un buon punto per ilin casa delnell’unico derby campano del girone I del campionato diD Si conclude con un pareggio a reti inviolate la gara del San Ciro caratterizzata da un’intensa e continua pioggia. I granata nonostante le condizioni del terreno gioco hanno espresso un buon calcio cercando di sfruttare le ripartenze e la velocità degli esterni ma non sono riusciti a concretizzare. Un pari che in fin dei conti sta un po’ stretto ma che ci può stare soprattutto dopo la sosta. La squadra di mister Esposito parte con Pinna, Reginaldo e Castellano in avanti ed è proprio quest’ultimo al 20? a ritrovarsi sui piedi il gol del possibile vantaggio grazie al passaggio filtrante di Reginaldo, ma De Luca si rifugia in angolo intervenendo con i piedi. E sul corner successivo è ancora ...