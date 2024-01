Serie C | il padre di un giocatore del Cesena entra in campo e aggredisce il portiere avversario – Il video

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si è scatenato un parapiglia generale al termine della partita di-Olbia di ieri, domenica 7 gennaio, finita 1-0 per i padroni di casa. Dopo il triplice fischio, ildi Christian Shpendi – calciatore del– ha invaso ile aggredito Filippo Rinaldi,della squadra avversaria. Durante la gara, Shpendi e Rinaldi erano stati protagonisti di un contrasto di gioco violento, con una ferita al sopracciglio per il primo e una reazione – non sanzionata dall’arbitro – del secondo. Al termine della partita, Alex Shpendi –dell’attaccante del– è sceso indalla tribuna, è corso verso Rinaldi e ha provato a colpirlo. Ildell’Olbia si è difeso parando il colpo con il ...

Juventus-Inter vedrà fra in protagonisti Marcus Thuram, attaccante nerazzurro figlio di Lilian ex calciatore, fra le altre, della squadra ... (inter-news)

Ha del clamoroso quanto è accaduto al fischio finale di Cesena-Olbia , gara finita per 1-0 in favore dei bianconeri padroni di casa e... (calciomercato)

Episodio folle nel campionato di Serie C, al termine della partita Cesena-Olbia per la 20ª giornata del Girone B. La sfida si è conclusa sul ... (calcioweb.eu)

... in occasione del centenario della sua nascita, è creare unadi eventi in modo da rafforzarne,... profonda conoscitrice delle opere di nostro, a seguire ci sarà un tributo del regista Dino ...Si è scatenato un parapiglia generale al termine della partita diC Cesena - Olbia di ieri, domenica 7 gennaio, finita 1 - 0 per i padroni di casa. Dopo il triplice fischio, ildi Christian Shpendi - calciatore del Cesena - ha invaso il campo e aggredito ...La recensione de La casa del padre, film dove la protagonista deve fare i conti con il padre, evaso dal carcere, che l'ha cresciuta in cattività negli anni della sua infanzia. Su Sky e NOW.Cristian gioca nel Cesena, mentre Stiven nell’Empoli: sono i figli di Alex Shpendi, che nel finale di Cesena-Olbia è entrato in campo furibondo per picchiare il portiere degli ospiti. Il padre è nella ...