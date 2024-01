Serie A | Roma - Atalanta 1 - 1

- Atalanta 1 - 1 (1 - 1)(3 - 5 - 2): Rui Patricio, Mancini, Llorente (1' st Hujisen), Kristensen, Karsdorp (20' st Celik), Bove, Cristante, Pellegrini (28' st Paredes), Zalewski (20' st Spinazzola), Dybala (39' st El ......non scappa al Var che richiama l'arbitro Aureliano che decreta il calcio di rigore per la. ...i bergamaschi fino alla fine del primo tempo quando Mourinho viene ammonito al termine di unadi ...Un derby dalle mille emozioni, in equilibrio per l’intero arco dei 40 minuti con strappi da una parte e dall’altra, premia la Libertas 1947 a discapito di una Caffè Toscano ...José Mourinho è seduto in panchina e guarda i suoi ragazzi pochi istanti prima del fischio d’inizio, proprio in quei momenti in cui dopo quello della Serie A lo Stadio Olimpico lancia l’inno della ...