Serie A | le ultime su Chiesa e Luis Alberto

... nonostante il momento complicato dal punto di vista dei risultati, la qualificazione degli azzurri vale 4.25 su Gazzabet e 4.50 su Snai, proprio come la Lazio , in ripresa nellesettimane e ...Una replica attesa, perché nelleore si è detto e scritto anche troppo sull'Inter. Verrebbe ... Per essere prima meritatamente nel campionato diA, frutto di un lavoro intenso, con grande ...FROSINONE-MONZA 2-3 – Il primo incontro in Serie A è favorevole ai brianzoli ... Che per Pinamonti ci sia un futuro napoletano (o arabo, date le ultime voci su Matteo) EMPOLI-MILAN 0-3 – Il Diavolo ...Discorso analogo per Cambiaso, fermato dall'influenza che l'ha colpito negli ultimi giorni. Il laterale ha lavorato dentro e non fuori con la squadra, ma resta in dubbio per giovedì. Rientra a ...