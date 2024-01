Serie A | le ultime su Chiesa e Luis Alberto

Leggi su seriea24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lazio,in gruppo Buone notizie per Sarri ed i fantallenatori.ha svolto l’intera seduta di allenamento odierno con il gruppo squadra. Il centrocampista della Lazio, dopo la lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra rimediata contro l’Empoli, rischiava un lungo stop. Lo spagnolo, dopo aver ricevuto il via libera da parte dello staff medico, si è riunito finalmente ai compagni, prendendo parte addirittura alla partitella finale. Dopo la fine della sedutasi è trattenuto per svolgere lavoro atletico a parte. Ulteriori valutazioni verranno effettuate tra oggi pomeriggio e domani, ma la sensazione è che oramai sia recuperato. Juve, lesue Rabiot In ...