Serie A | la classifica aggiornata dopo la 19ª giornata | Inter | ancora +2

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il girone d’andata diA si chiude con l’che lascia nove punti su cinquantasette (pochissimi), ma non scappa in. Questo perché la Juventus sfrutta l’ennesimo scandaloso corto muso, vincendo solo al 91’ contro l’ultima inA 2023-2024 – 19ªBologna-Genoa 1-1 20? Gudmundsson (G), 95? De Silvestri-Verona 2-1 13? Lautaro Martinez, 74? Henry (V), 93? Frattesi Frosinone-Monza 2-3 18? Dany Mota, 45? V. Carboni, 55? aut. Soulé, 56? Harroui (F), 76? rig. Soulé Lecce-Cagliari 1-1 31? Gendrey, 68? Oristanio (C) Sassuolo-Fiorentina 1-0 9? Pinamonti Empoli-Milan 0-3 11’ Loftus-Cheek, 31’ rig. Giroud, 88’ Traoré Torino-Napoli 3-0 43’ Sanabria, 52’ Vlasic, 66’ Buongiorno Udinese-Lazio 1-2 12’ Lu. Pellegrini, 59’ Walace (U), 76’ ...

AGI - Il big match tra Roma e Atalanta, nell'ultima giornata del girone d'andata diA, termina senza vincitori. Allo Stadio Olimpico il risultato finale dice 1 - 1, firmato da ...in. Il ...Ultima giornata d'andata per laA di basket. Decisiva per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, con le prime otto inammesse alla fase decisiva del torneo , in programma a Torino dal 14 al 18 febbraio. ...Grande vittoria esterna per Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che si impone su Cestistica Spezzina per 65-68. Marta Rossini segna i primi cinque punti per San Giovanni Valdarno, ma La Spezia..Le parole di Gian Piero Gasperini nel post partita dopo il pareggio dell'Atalanta contro la Roma di Mourinho. L'allenatore nerazzurro ha commentato il match e non solo.