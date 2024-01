Senza il segno del Re Nostradamus | la profezia-choc sul 2024 | ecco chi trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) E se ilfosse l'anno di Harry? Non per il gossip, di cui è già stato (dolente) protagonista fin dai tempi del fidanzamento contestatissimo con Meghan Markle, una unione che l'ha portato alla clamorosa rottura con la Famiglia Reale inglese. No, ilpotrebbe essere l'anno di Re Harry, addirittura. Lo sostengono gli appassionati di profezie di, il "veggente" francese che negli ultimi decenni ha tanto catalizzato le attenzioni di chi vuole una "storia già scritta" nelle misteriose quartine del medico francese vissuto nel XVI secolo. Secondo molti,(al pari della bulgara Baba Vanga, morta pochi anni fa) avrebbe messo nero su bianco quanto accaduto e quanto accadrà ancora nei secoli successivi, dalle guerre ai terremoti passando, appunto, per scossoni minori come le successioni al trono. ...