Selvaggia Lucarelli condurrà la serata sulla violenza per le donne | Dal Moro si tira indietro

Daniele Dal Moro vuole trascinare in Tribunale Selvaggia Lucarelli , ma perché? L’ex gieffino era stato annunciato come conduttore di un evento ... (donnapop)

E così quelle del 2019, 2018)", scrive in un post su Twitter. "Come ormai d'abitudine, la commemorazione della strage di Acca Larentia diventa l'occasione per una celebrazione ...E così quelle del 2019, 2018)", scrive in un post su Twitter. "Come ormai d'abitudine, la commemorazione della strage di Acca Larentia diventa l'occasione per una celebrazione ...Dal Moro escluso dalla conduzione della serata contro la violenza sulle donne, il 20 gennaio a Fumane: ci sarà Selvaggia Lucarelli.Subirà un altro intervento chirurgico all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma che ...