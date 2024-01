Se questa non è violenza Indagine sul climattivismo tossico

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Premessa filologica. Invece di usare il maschile per esprimere il genere neutro, alcune attiviste climatiche come desinenza usano l’asterisc*, alcune la schw?, altre una cifr3, ma la formula pr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Secondo alcune condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) 240 trattori avrebbero organizzato una marcia su Roma per protesta re contro le ... (open.online)

I comunicatori e lobbisti non ci stanno e sparano ad alzo zero contro il presidente del Consiglio (mai dire "la", mi raccomando) Giorgia Meloni che ... (affaritaliani)

Se tutta la ricchezza prodotta in Italia venisse dichiaratavi sarebbero problemi di spesa pubblica e di risorse scarse. L'Italia avrebbe tutta la ricchezza ...per un Paese assillato dapiaga.Come previsto dall'articolo n. 12 del TUIR , i figli di etàsuperiore a 24 anni restano a carico dei genitori purché il loro reddito sia inferiore a 4mila ...a 2.841 euro una volta superata...Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...Julia Rocha: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. Bachelor in Nutrition · 3 years of experience · Brazil Raccomandazioni sulla quantità La mia raccomandazione è di verific ...