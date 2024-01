Se non versi il mantenimento e ti disinteressi “i figli sono adottabili” | sentenza storica

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Patria potestà revocata: è questa ladi un tribunale del Veneto, che ha deciso di stabilire l’tà deidi un uomo dopo che quest’ultimo si era disinteressato a loro per anni. “Dal 2017 non vede i propri: non può dirsi un padre esercente la responsabilità genitoriale”le parole del Tribunale per i Minorenni di Venezia, che in questo modo ha fatto anche decadere il cognome dei due minori interessati, desiderio da loro già espresso in passato. Secondo il pm, infatti, il padre biologico dei due non ha esercitato la responsabilità genitoriale in concreto. L’episodio, avvenuto a Feltre, in provincia di Belluno, ha visto interessati due giovanissimi, nati con problemi di salute, che non vedevano il padre da anni. Quest’ultimo, infatti, si era ...