Sci di fondo | Therese Johaug si sposa e strizza l’occhio ai Mondiali 2025 Petter Northug non esclude di tornare a sua volta!

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nella giornata di San Silvestro,è convolata a nozze con il compagno Nils Jakob Hoff. La coppia si è unita in matrimonio a Røros, non lontano dal comune di Dalsbygda, da dove proviene la fuoriclasse norvegese. “Il 31 dicembre 2023 resterà nei miei ricordi come uno dei giorni più belli della mia vita. Grazie a tutti coloro i quali mi hanno permesso di vivere una festa meravigliosa” ha scritto sui social l’ex fondista scandinava. Quanto “ex”? Ormai da mesi, in Norvegia la domanda è un autentico tormentone. È davvero impossibile pensare di assistere a un ritorno in azione, allo scopo di gareggiare neidi Trondheim? La diretta interessata continua a menare il can per l’aia, senza dare una risposta definitiva. Anzi, sembra giocare con chi le pone il quesito. “Ci sarò sicuramente!” – ha esclamato ...

Secondo Tour de Ski in carriera per Jessie Diggins, che torna a vincere nel 2024 la gara a tappe - valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo - dopo l'acuto del 2021. L'atleta statunitense ha preceduto di 316 la norvegese Heidi Weng, seconda, e di 397 la finlandese Kerttu Niskanen, terza. In Val di Fiemme, dove è andata in scena la finale, nella tradizionale scalata del Cermis che segna il finale del Tour de Ski, vince in solitaria Sophia Laukli.