Sci alpino | Doriane Escane vince il gigante di Coppa Europa del Sestriere | Lara Della Mea è 5a

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La francesecentra il successo nel primodel, valevole per ladi scifemminile 2023-2024. L’atleta transalpina ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 2:14.98, chiudendo in vetta la prima manche e gestendo bene nelle seconda. Alle sue spalle, a soli 14 centesimi, la svizzera Stefanie Grob, mentre completa il podio l’austriaca Nina Astner a 77 centesimi. Quarta posizione per la svedese Lisa Nyberg a 1.25, mentre si classifica in quinta posizione la prima delle italiane,Mea a 1.36. Sesta la svizzera Selina Egloff davanti ad altre due azzurre: Asja Zenere e Ambra Pomare distanti, rispettivamente, 1.92 e 1.97 dalla vetta. Nona la tedesca Fabiana Dorigo a 1.99, ...