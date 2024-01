Sci alpino | Cdm Azzurri a Wengen | in agenda due discese e un super g

Semaforo verde in Austria. Dopo l’esito positivo del controllo neve, la Fis ha dato l’ok per lo svolgimento dello slalom speciale notturno di Coppa ... (sportface)

È in arrivo una settimana quasi interamente dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino . Settore maschile che fa tappa ... (oasport)

Dopo la due giorni la Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Svizzera, ma soprattutto si sposta in un’altra delle località storiche del ... (oasport)

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023- 2024 è tornata in azione sulle nevi slovene di Kranjska Gora per due prove tecniche, mentre nel ... (oasport)

Otto i convocati per le gare veloci, poi domenica gli slalomisti WENGEN (SVIZZERA) - Comincia domani la lunga settimana di Wengen, che vedrà il recupero della discesa cancellata a Beaver Creek, oltre ..."Su tutte - ha precisato - la decisione di puntare con convinzione sui prezzi più competitivi dell'arco, con agevolazioni rivolte in particolare ai giovani (skipass a 10 euro per gli under 20) ...Un uomo di cinquant’anni è stato trovato morto fuori pista in un impianto di sci a Sondrio: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ...Mattinata tragica in alta quota dove i soccorritori sono dovuti intervenire due volte a breve distanza di tempo ...