Sci alpino | Casse e Paris guidano la spedizione azzurra a Wengen | gli otto convocati italiani

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Coppa del Mondo 2023/2024 di scifa tappa in Svizzera, dove la settimana dicomincerà già nella giornata di martedì 9 gennaio. Oltre al tradizionale programma composto dai super-G e dalla discesa, si recupererà infatti anche la discesa cancellata a Beaver Creak. Sarannogli atleti azzurri impegnati sulle nevi svizzere, a cui si aggiungeranno gli slalomisti che gareggeranno nell’appuntamento conclusivo di domenica 14 gennaio. Si tratta di Dominik, Christof Innerhofer (che si è messo alle spalle l’infortunio al polpaccio), Florian Schieder, Mattia, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca. Sulla pista del Lauberhorn si parte martedì 9 con la prima prova cronometrata, seguita dalla seconda mercoledì 10. Le gare prenderanno invece il via giovedì 11 ...

Otto i convocati per le gare veloci, poi domenica gli slalomisti WENGEN (SVIZZERA) - Comincia domani la lunga settimana di Wengen, che vedrà il recupero della discesa cancellata a Beaver Creek, oltre ...