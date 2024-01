Sci alpino | Brignone deve rimanere agganciata a Shiffrin La meravigliosa illusione di Tommaso Sala

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il primo weekend di gare del 2024 ha portato in dote all’Italia il settimo podio stagionale di Federica. La valdostana ha concluso al terzo posto il gigante di Kranjska Gora, confermando il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Purtroppoha visto diminuire il vantaggio rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami (ora è +15), che è giunta seconda, mentre è decisamente aumentato quello su Mikaela, incappata in uno dei peggiori fine settimana della carriera. L’americana ha chiuso solamente nona in gigante e poi è clamorosamente uscita in uno slalom vinto da Petra Vlhova, che ha superatoal secondo posto della classifica generale. Federica, però, ha subito l’occasione di tornare avanti alla slovacca con la tre giorni dedicata alla velocità ad Altenmarkt-Zauchensee, dove ...

Ottimo piazzamento per l'azzurro, alla terza gara dopo l'infortunio Adelboden (SVIZZERA) - Seconda vittoria stagionale per Manuel Feller , ... (247.libero)

Semaforo verde in Austria. Dopo l’esito positivo del controllo neve, la Fis ha dato l’ok per lo svolgimento dello slalom speciale notturno di Coppa ... (sportface)

È in arrivo una settimana quasi interamente dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino . Settore maschile che fa tappa ... (oasport)

Dopo la due giorni la Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Svizzera, ma soprattutto si sposta in un’altra delle località storiche del ... (oasport)

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023- 2024 è tornata in azione sulle nevi slovene di Kranjska Gora per due prove tecniche, mentre nel ... (oasport)

... nell'occasione non separati per anno di nascita, impegnati a cimentarsi nelle nuove discipline proposte dalla Commissionedella Federazione italiana. Due manche - gara, con quasi 680 ...... molti negozi hanno esaurito l'attrezzatura per lo ski touring, una disciplina che combina lo...permettono di prevedere i rischi di valanga con una precisione sempre maggiore su tutto l'arcoLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 è tornata in azione sulle nevi slovene di Kranjska Gora per due prove tecniche, mentre nel corso della prossima settimana saranno le gare veloci a ...Il primo weekend di gare del 2024 ha portato in dote all'Italia il settimo podio stagionale di Federica Brignone. La valdostana ha concluso al terzo posto il gigante di Kranjska Gora, confermando il p ...