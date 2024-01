Sci alpino | Brignone continua a salire sul podio Vinatzer più gigantista che slalomista

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il primo weekend di gare del 2024 ha portato in dote all’Italia il settimostagionale di Federica. La valdostana ha concluso al terzo posto il gigante di Kranjska Gora, confermando il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Purtroppoha visto diminuire il vantaggio rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami (ora è +15), che è giunta seconda, mentre è decisamente aumentato quello su Mikaela Shiffrin, incappata in uno dei peggiori fine settimana della carriera. L’americana ha chiuso solamente nona in gigante e poi è clamorosamente uscita in uno slalom vinto da Petra Vlhova, che ha superatoal secondo posto della classifica generale. Federica, però, ha subito l’occasione di tornare avanti alla slovacca con la tre giorni dedicata alla velocità ad Altenmarkt-Zauchensee, dove ...

