Scholz | vai a zappare! Gli agricoltori paralizzano la Germania

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Blocchi alle autostrade, trattori fino alla Porta di Brandeburgo per protestare contro il taglio ai sussidi per il settore. E da mercoledì stop anche alle ferrovie. Stress test durissimo per il governo, già col consenso ai minimi. L'estrema destra soffia sul fuoco. Il timore per l'infiltrazione di estremisti