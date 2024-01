Scende dalla tribuna e aggredisce il portiere | Cesena-Olbia | choc e violenza in campo | Video

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Scene sconcertanti al Dino Manuzzi di. Dopo il fischio finale dell'arbitro è scoppiata una rissa inal termine del match tra i bianconeri padroni di casa e l', valido per il campionato di Serie C e vinto dai romagnoli 1-0 con il gol di Corazza. Il padre di un calciatore della squadra di casa ha invaso ile ha aggredito ildei sardi, cercando di colpirlo in testa. Solo la prontezza di riflessi del giovane, nel parapiglia generale, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Durante la gara i due calciatori, Christian Shpendi dele Filippo Rinaldi dell'erano stati protagonisti di un contrasto di gioco violento, con una ferita al sopracciglio per il primo e poi di una reazione da parte del ...

