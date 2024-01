Scatta la passione al GF! Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si baciano in confessionale VIDEO

Incontro di culture A quel puntol' incontro tra due mondi apparentemente agli antipodi che ... ma ha unasegreta per l'improvvisazione e vorrebbe sfondare in quel dell'assolata LA. ...In questo casol'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e,... muore 53enne Incidente aereo in Spagna, muore il 48enne piacentino Loris Sabatucci: la...L’attrice e il rapper sarebbero sempre più vicini e ci sarebbe già stato qualcosa dopo un lungo corteggiamento social: dettagli e retroscena di uno scoop ...Il dolore di Barbara Algeri, la sorella del 38enne di Brembate Sopra: «Siamo distrutti, ora è tutto in mano alla Procura» ...