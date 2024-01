Scaldabagno difettoso | a 52 muore folgorato sotto la doccia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un drammatico incidente ha scosso la tranquilla comunità di via Quinto Ennio a Casarano. Rocco De Nuzzo, 52 anni, è tragicamente deceduto a seguito di una scarica elettrica mentre si trovavalanella sua abitazione. Il tragico evento si è verificato nel tardo pomeriggio. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per De Nuzzo non c’era più nulla da fare. Il pubblico ministero di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari senza ulteriori accertamenti. La scoperta del corpo senza vita è stata fatta dal fratello di De Nuzzo, che, preoccupato per la mancanza di notizie, si è recato nell’abitazione. Dopo aver cercato in tutte le stanze, ha trovato il fratello riverso nell’acqua della. Nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere. I ...

Quanto alle cause, sono state riscontrate sul momento in una scossa elettrica proveniente da uno scaldabagno, che sarebbe risultato malfunzionante. Avvisato il pubblico ministero di turno, la salma è stata restituita ai familiari.