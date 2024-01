Scadenze fiscali 2024 | approvato nuovo calendario Cosa cambia? aggiornamento 8 GENNAIO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ultime notizie: via libera al: con l’approvazione del Decreto adempimenti, strada spianata aldegli appuntamenti con il fisco. Una misura che promette di razionalizzare la selva direlative ai versamenti. Come cambierà nello specifico l’agenda tributaria? Uno sguardo veloce alle modifiche previste. Superbonus: scende al 70%. Come funzionerà? Le ultime modifiche: obiettivo semplificazione e razionalizzazione...

... grazie al sistema dei bonus sociali, attua da anni una politica di sgravi, aiuti e misure ... Di seguito sono riepilogate per ciascuna agevolazione ledei bandi, insieme a requisiti e ...L'Amministrazione Comunale di Pisa, grazie al sistema dei bonus sociali, attua da anni una politica di sgravi, aiuti e misure di sostegno a favore di singoli e famiglie, con l'obiettivo di ...Misura e scadenza del tributo incerti per chi sceglie la terza via e non stampa i registri né li manda in conservazione sostitutiva.Sindaco Conti: “Per il 2023 abbiamo messo a disposizione 1,3 milioni di euro per il sistema dei Bonus Sociali” ...