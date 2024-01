Sassuolo | per la prossima stagione occhi su un allenatore di Serie C

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilpensa già al tecnico della: in caso di addio da parte di Alessio Dionisi, piace molto l'...

Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , ha parlato a Dazn al termine della vittoria in casa contro la Fiorentina Alessio Dionisi , allenatore del ... (calcionews24)

La Sampdoria sta cercando un attaccante da regalare ad Andrea Pirlo. I blucerchiati riflettono su alcuni nomi, e uno dei papabili in questo... (calciomercato)

..., Cagliari e Salernitana. Bonifazi puntellerà un reparto con poche alternative e gravato ... Smentite le voci di un interessamentol'attaccante del Torino Pietro Pellegri. . . 8 gennaio 2024Ilha battuto la Fiorentina1 - 0: con un risultato diverso, avrebbe avuto motivi validilamentarsil'annullamento del gol di Thorstvedtl'assurda segnalazione del fuorigioco ...Il Sassuolo pensa già al tecnico della prossima stagione: in caso di addio da parte di Alessio Dionisi, piace molto l`allenatore del Mantova Davide Possanzini,.Dopo la distorsione al ginocchio sinistro accusata in allenamento, Federico Chiesa non ha potuto prendere parte alla trasferta di Salerno. Gli esami al quale il giocatore azzurro si ...