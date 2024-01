Saronno Varese | uccide la madre di 81 anni e si suicida

(Di lunedì 8 gennaio 2024) commenta Un uomo di 54ha ucciso la81enne in casa e poi si è tolto la vita, impiccandosi. L'omicidio - suicidio è avvenuto a, in provincia di. I corpi sono stati scoperti da ...

E' questa la ricostruzione, secondo gli inquirenti, di quello che andrebbe configurandosi come un 'dramma familiare' avvenuto a, in provincia di. I carabinieri della compagnia di ...Un uomo di 54 anni ha ucciso la madre 81enne e si è tolto la vita impiccandosi. L'omicidio - suicidio è avvenuto a), nell'abitazione di via Fratelli Cervi dove madre e figlio vivevano.Omicidio-suicidio a Saronno, in provincia di Varese, dove un uomo di 54 anni ha ucciso la madre 81enne e si è tolto la vita impiccandosi. A spingere il figlio verso il matricidio sarebbe stata ...Omicidio suicidio a Saronno, madre e figlio sono stati trovati morti in casa ... i rilievi ad opera del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Varese. L’Autorità Giudiziaria ha ...