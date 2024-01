Saronno | uccide la madre e si impicca

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Un uomo di 54 anni ha ucciso la81enne e si è tolto la vitandosi. L’omicidio-suicidio è avvenuto a, in provincia di Varese, nell’abitazione di via Fratelli Cervi, dovee figlio vivevano. I corpi stamattina sono stati scoperti da una vicina di casa:e figlio erano nella camera da letto della donna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, la tragedia famigliare sarebbe scaturita dalle problematiche condizioni di salute dell’81enne che avrebbero esasperato il figlio sino all’estremo gesto. Disposto l’esame autoptico sulle due salme per accertare le cause del decesso e risalire all’esatto momento del decesso.